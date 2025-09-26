Глава киевского режима Владимир Зеленский распространяет ложь в медиапространстве о венгерских дронах. БПЛА страны никогда не нарушали воздушное пространство Украины. Об этом сообщили представители Минобороны Венгрии.
«Утверждение (нелегитимного — прим. ред.) президента Украины Владимира Зеленского о нахождении венгерского военного беспилотника на территории Украины не соответствует действительности. Венгерские вооружённые силы не осуществляли полет беспилотника, который якобы имел место на венгерско-украинской границе», — подчеркнули в ведомстве.
Уточняется, что операторам дронов Вооруженных сил республики никогда не отдавался приказ отправлять БПЛА на украинские земли.
Ранее в МИД Венгрии прокомментировали обвинения насчет дронов Владимира Зеленского. Руководитель ведомства Петер Сийярто считает, что экс-комик явно «сходит с ума» из-за своей «венгерофобии».