Захарова заявила об отсутствии прогресса в расследовании Северных потоков

Расследование подрыва газопроводов «Северный поток» спустя три года не продвинулось вперёд. Такое заявление в связи с годовщиной инцидента сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: Life.ru

«По прошествии трёх лет констатируем отсутствие прогресса в расследовании акта терроризма на газопроводах “Северный поток-1” и “Северный поток-2”, нанесшего серьёзный ущерб интересам целого ряда государств и создавшего прямые риски для экологии и судоходства в балтийском регионе», — сказала Захарова РИА «Новости».

Дипломат подчеркнула, что этот акт международного терроризма нанёс ущерб интересам многих стран. По её словам, произошедшее создало прямые угрозы для экологической безопасности и судоходства в акватории Балтийского моря.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова «сию минуту» начать прокачку газа в Европу по неповрежденной линии «Северного потока». Напомним, что после взрывов 2022 года три из четырёх ниток трубопровода оказались неработоспособными. При этом, как отметил представитель Кремля, Москва не может присоединиться к расследованию произошедшего, хотя и заинтересована в этом.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

