Захарова заявила об отсутствии прогресса в расследовании Северных потоков

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова «сию минуту» начать прокачку газа в Европу по неповрежденной линии «Северного потока». Напомним, что после взрывов 2022 года три из четырёх ниток трубопровода оказались неработоспособными. При этом, как отметил представитель Кремля, Москва не может присоединиться к расследованию произошедшего, хотя и заинтересована в этом.