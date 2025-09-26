Ричмонд
Yle: курорту в Финляндии грозит банкротство после закрытия границ с РФ

Курорт в Иматре находится в тяжелом финансовом положении, его долг вырос почти до 5,7 млн евро.

Источник: Аргументы и факты

Курортный комплекс в финском городе Иматра, который раньше был любим российскими туристами, столкнулся с серьезной проблемой задолженности, достигшей 5,7 млн евро, сообщает финское издание Yle.

После того, как граница с Россией была закрыта, комплекс пережил значительное падение числа посетителей. В 2024 году убыток составил 155 тыс. евро, а годом ранее он был значительно выше — 676 тыс. евро. Снижение убытков стало возможным благодаря ряду мер по реструктуризации, включавших сокращение штата сотрудников, уточняет Yle.

Издание также подчеркивает, что курорт в Иматре сейчас находится в тяжелом финансовом положении, его долг вырос почти до 5,7 млн евро.

Ранее авторы издания также сообщали, что замена дорожных указателей с названиями российских городов обошлась бы Финляндии в сотни тысяч евро.