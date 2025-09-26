Yle: курорту в Финляндии грозит банкротство после закрытия границ с РФ

После того, как граница с Россией была закрыта, комплекс пережил значительное падение числа посетителей. В 2024 году убыток составил 155 тыс. евро, а годом ранее он был значительно выше — 676 тыс. евро. Снижение убытков стало возможным благодаря ряду мер по реструктуризации, включавших сокращение штата сотрудников, уточняет Yle.