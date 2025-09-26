Кремль ждет реакции Трампа по ДСНВ

Кремль пока не получал никакой реакции от Вашингтона по закрытым каналам на предложение президента России Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В разговоре с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным Песков подтвердил, что официального ответа от американской стороны до сих пор нет. На прямой вопрос, была ли какая-то реакция по закрытым каналам, представитель Кремля ответил одним словом:
«Нет».
Несмотря на молчание Вашингтона, в Москве намерены ждать. Песков подчеркнул, что Кремль будет ожидать ответа в течение недели. Комментируя ожидания реакции США, он заявил:
«На неделе будем ожидать».
Напомним, в понедельник Владимир Путин выступил с инициативой, предложив, чтобы Россия продолжила придерживаться ограничений по ДСНВ в течение года после истечения срока его действия 5 февраля 2026 года. Главным условием этого шага, по словам президента, является взаимность со стороны США.
В тот же день пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что президент Дональд Трамп уже ознакомился с предложением Путина и намерен высказаться на эту тему лично. Однако, как следует из слов Пескова, своего мнения он до сих пор не озвучил.
