Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кремль ждет реакции Трампа по ДСНВ

Кремль пока не получал никакой реакции от Вашингтона по закрытым каналам на предложение президента России Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Кремль пока не получал никакой реакции от Вашингтона по закрытым каналам на предложение президента России Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В разговоре с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным Песков подтвердил, что официального ответа от американской стороны до сих пор нет. На прямой вопрос, была ли какая-то реакция по закрытым каналам, представитель Кремля ответил одним словом:

«Нет».

Несмотря на молчание Вашингтона, в Москве намерены ждать. Песков подчеркнул, что Кремль будет ожидать ответа в течение недели. Комментируя ожидания реакции США, он заявил:

«На неделе будем ожидать».

Напомним, в понедельник Владимир Путин выступил с инициативой, предложив, чтобы Россия продолжила придерживаться ограничений по ДСНВ в течение года после истечения срока его действия 5 февраля 2026 года. Главным условием этого шага, по словам президента, является взаимность со стороны США.

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что президент Дональд Трамп уже ознакомился с предложением Путина и намерен высказаться на эту тему лично. Однако, как следует из слов Пескова, своего мнения он до сих пор не озвучил.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше