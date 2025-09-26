Госдолг Украины за август вырос почти на 6,6 млрд долларов

По состоянию на 31 августа общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины достиг отметки свыше 192 миллиарда долларов, увеличившись за месяц сразу на 6,58 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Минфина страны.
В структуре государственного долга внешний долг в августе составил 75,34% или 5,989 триллионов гривен (145,17 миллиардов долларов), в то время как внутренний долг достиг 24,66% и составил 1,961 триллиона гривен (47,54 миллиарда долларов).
Для сравнения, в июле рост государственного и гарантированного государством долга составил 1,29 миллиарда долларов.
