NDR: в небе на севере Германии заметили несколько БПЛА

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В небе на севере Германии в ночь с 25 на 26 сентября были замечены несколько неопознанных беспилотников. Об это сообщила немецкая телерадиокомпания NDR со ссылкой на МВД.
NDR утверждает, что минувшей ночью над федеральной землей Шлезвиг-Гольштейн были замечены многочисленные дроны.
Полиция рассматривает версии о шпионаже или диверсии. Начато расследование произошедшего в координации с федеральным правительством и бундесвером. Местные власти на этом фоне также усилили меры по борьбе с беспилотниками.
Ранее неопознанные БПЛА зафиксировали в небе над Данией сразу в нескольких регионах страны. Из-за дронов временно закрыт аэропорт Копенгагена. Причина появления беспилотников и их принадлежность неизвестна. -0-