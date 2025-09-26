Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NDR: в небе на севере Германии заметили несколько БПЛА

NDR утверждает, что минувшей ночью над федеральной землей Шлезвиг-Гольштейн были замечены многочисленные дроны.

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В небе на севере Германии в ночь с 25 на 26 сентября были замечены несколько неопознанных беспилотников. Об это сообщила немецкая телерадиокомпания NDR со ссылкой на МВД.

NDR утверждает, что минувшей ночью над федеральной землей Шлезвиг-Гольштейн были замечены многочисленные дроны.

Полиция рассматривает версии о шпионаже или диверсии. Начато расследование произошедшего в координации с федеральным правительством и бундесвером. Местные власти на этом фоне также усилили меры по борьбе с беспилотниками.

Ранее неопознанные БПЛА зафиксировали в небе над Данией сразу в нескольких регионах страны. Из-за дронов временно закрыт аэропорт Копенгагена. Причина появления беспилотников и их принадлежность неизвестна. -0-

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше