Захарова резко отреагировала на «юридическую» агрессию Европы

По словам Захаровой, этот проект направлен на усиление враждебных юридических действий Запада против России на платформе Совета Европы. Подобные действия будут расценены Россией как враждебный демарш и получат ответ. Формирование «претензионной комиссии» на основе конвенции СЕ ведет к эскалации антироссийской «юридической агрессии» со стороны западного большинства на страсбургской площадке, считает представитель МИДа.