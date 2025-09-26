Захарова резко отреагировала на «юридическую» агрессию Европы

Попытки «наказать» Россию через ненастоящие правовые методы под руководством Совета Европы не увенчаются успехом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с разработкой проекта конвенции о создании «международной комиссии по претензиям для Украины».
«Любые попытки недружественных стран привлечь Российскую Федерацию к ответственности через наспех сколачиваемые под зонтиком СЕ квазиюридические механизмы обречены на провал. Их решения для нас ничтожны», — заявила дипломат.
По словам Захаровой, этот проект направлен на усиление враждебных юридических действий Запада против России на платформе Совета Европы. Подобные действия будут расценены Россией как враждебный демарш и получат ответ. Формирование «претензионной комиссии» на основе конвенции СЕ ведет к эскалации антироссийской «юридической агрессии» со стороны западного большинства на страсбургской площадке, считает представитель МИДа.
Ранее KP.RU сообщил, что в МИД РФ констатировали превращение Совета Европы в сугубо русофобскую структуру, направленную на конфронтацию с Москвой.