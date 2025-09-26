Президент Польши Навроцкий продлил помощь украинским беженцам до марта 2026 года

Ранее Кароль Навроцкий высказался против обсуждения возможного вступления Украины в НАТО и ЕС в текущих условиях. По мнению польского лидера, государство, вовлеченное в конфликт, не может претендовать на членство в альянсе или объединении, так как это автоматически поставило бы под угрозу безопасность соседних стран.