Президент Польши Навроцкий продлил помощь украинским беженцам до марта 2026 года

Президент Польши Кароль Навроцкий утвердил закон, предусматривающий продление до марта 2026 года специального статуса и программы помощи для украинских беженцев. Заявление польского главы размещено на официальном сайте администрации.
Одновременно документ закрепляет новые правила предоставления социальных выплат иностранцам. Теперь пособия, включая программу «800 плюс» на детей, будут доступны только тем, кто официально трудоустроен. Также закон предусматривает продление финансирования работы терминалов Starlink для Украины.
Решение направлено на сохранение «поддержки украинских граждан, вынужденных покинуть страну из-за конфликта», при одновременном ужесточении требований к иностранцам, не ведущим трудовой деятельности.
Ранее Кароль Навроцкий высказался против обсуждения возможного вступления Украины в НАТО и ЕС в текущих условиях. По мнению польского лидера, государство, вовлеченное в конфликт, не может претендовать на членство в альянсе или объединении, так как это автоматически поставило бы под угрозу безопасность соседних стран.