Царев: российские бойцы пробиваются к Ставкам под Красным Лиманом

Под Красным Лиманом российские подразделения прорываются к поселку Ставки, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«На краснолиманском направлении российские подразделения завершают зачистку Заречного…. Выше пробиваются к Ставкам», — написал он.
По информации военных Telegram-каналов, военнослужащие РФ продвигаются к Ставкам с юга, предпринимая попытки закрепления в лесополосах и выявляя слабые места противника на данном участке с целью последующего охвата поселка.
Ранее появились сообщения о завершении российскими военными зачистки села Шандриголово, расположенного в 13 километрах от Ставков. Также сообщалось о потере ВСУ села Дерилово.