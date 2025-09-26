Ричмонд
Царев: российские бойцы пробиваются к Ставкам под Красным Лиманом

По информации источников, военнослужащие РФ подходят к поселку с юга.

Источник: Аргументы и факты

Под Красным Лиманом российские подразделения прорываются к поселку Ставки, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«На краснолиманском направлении российские подразделения завершают зачистку Заречного…. Выше пробиваются к Ставкам», — написал он.

По информации военных Telegram-каналов, военнослужащие РФ продвигаются к Ставкам с юга, предпринимая попытки закрепления в лесополосах и выявляя слабые места противника на данном участке с целью последующего охвата поселка.

Ранее появились сообщения о завершении российскими военными зачистки села Шандриголово, расположенного в 13 километрах от Ставков. Также сообщалось о потере ВСУ села Дерилово.

