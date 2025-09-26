Ричмонд
Кремль раскрыл, когда ожидает ответ США на предложение Путина по ДСНВ

США пока никак не отреагировали на предложение России продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), в том числе по закрытым каналам, сообщил представитель российского президента Дмитрий Песков в корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Источник: РИА "Новости"

Он обратил внимание, что Трамп в последние был очень занят в связи с прибытием в Нью-Йорк иностранных делегаций на Генассамблею ООН и внутренними вопросами.

«Понятно, что тяжелые были для него дни, но на неделе будем ожидать», — сказал Песков.

Договор об СНВ истекает 5 февраля 2026 года. Президент Владимир Путин 22 сентября заявил, что Россия готова и по истечении срока «продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ».

В Белом доме отреагировали позитивно и пообещали отдельный комментарий Трампа на такую тему.

Песков в интервью Радио РБК заявил, что тему истекающего срока ДСНВ обсуждали долго, «но предметных обсуждений не было, это очень сложная субстанция». Песков сказал, что Путин «протягивает руку» Трампу, предлагая добровольное соблюдение договора, хотя, исключительно с условием аналогичного поведения со стороны США.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III, ДСНВ, New START) — соглашение между Россией и США, в котором прописано, как стороны будут сокращать свои стратегические наступательные вооружения. Документ подписали в 2010 году в Праге Дмитрий Медведев и Барак Обама. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года; через десять лет его продлили еще на пять лет, больше возможности делать это не предусмотрено. Действие ДСНВ окончательно истекает 5 февраля 2026 года.

