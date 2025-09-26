Кремль раскрыл, когда ожидает ответ США на предложение Путина по ДСНВ

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III, ДСНВ, New START) — соглашение между Россией и США, в котором прописано, как стороны будут сокращать свои стратегические наступательные вооружения. Документ подписали в 2010 году в Праге Дмитрий Медведев и Барак Обама. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года; через десять лет его продлили еще на пять лет, больше возможности делать это не предусмотрено. Действие ДСНВ окончательно истекает 5 февраля 2026 года.