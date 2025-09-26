Ричмонд
В Венгрии опровергли слова Зеленского о нарушении воздушных границ Украины

Минобороны Венгрии опровергло слова Владимира Зеленского о якобы нарушении украинской границы венгерским дроном.

Источник: Аргументы и факты

В заявлении ведомства говорится, что утверждение Зеленского о присутствии венгерского военного беспилотника на территории Украины не соответствует действительности.

В министерстве уточнили, что венгерская армия не запускала дрон, который мог пересечь границу, и не получала никаких соответствующих приказов.

Ранее Зеленский заявил о зафиксированных украинскими военными случаях нарушения воздушного пространства страны разведывательными беспилотниками, которые, по его словам, «вероятно принадлежат Венгрии».