В Венгрии опровергли слова Зеленского о нарушении воздушных границ Украины

Минобороны Венгрии опровергло слова Владимира Зеленского о якобы нарушении украинской границы венгерским дроном.
В заявлении ведомства говорится, что утверждение Зеленского о присутствии венгерского военного беспилотника на территории Украины не соответствует действительности.
В министерстве уточнили, что венгерская армия не запускала дрон, который мог пересечь границу, и не получала никаких соответствующих приказов.
Ранее Зеленский заявил о зафиксированных украинскими военными случаях нарушения воздушного пространства страны разведывательными беспилотниками, которые, по его словам, «вероятно принадлежат Венгрии».