Лукашенко раскрыл детали 5,5-часовых переговоров с Путиным: какие ключевые темы затронули лидеры

Лукашенко поделился подробностями длительных переговоров с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился подробностями своей продолжительной беседы с лидером России Владимиром Путиным, которая длилась пять с половиной часов. Об этом белорусский глава рассказал в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

Лукашенко заявил, что обсуждение началось с ситуации вокруг украинского конфликта, а в конце лидеры перешли к вопросам двусторонних отношений. Особое внимание уделили энергетической повестке — нефти и газу, где удалось выйти на определенные договоренности.

«Мы, когда встречаемся, там масса вопросов. Это надо сидеть еще два часа, восстанавливать все в памяти», — поделился президент Белоруссии.

Также речь шла о перспективах развития общего рынка и необходимости его защиты в условиях внешнего давления. Лукашенко отдельно отметил тему строительства второй белорусской атомной электростанции: за счет экономии при возведении первой АЭС, по его словам, появилась возможность направить оставшиеся средства на реализацию второго проекта.

KP.RU ранее писал, Александр Лукашенко рассказал, что Владимир Путин держит его в курсе всех событий и полностью делится информацией. Лидеры также заслушали доклад Генерального штаба. Мероприятие прошло в формате селекторного совещания.

