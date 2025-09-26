Ричмонд
В Кремле ожидают реакцию США на предложение Путина по ДСНВ на этой неделе

Ответ администрации президента США Дональда Трампа на инициативу российского главы Владимира Путина о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) ожидают в Москве в течение текущей недели. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: Life.ru

Видео © Telgram / ЗАРУБИН.

«На неделе будем ожидать», — сказал Песков.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова соблюдать ограничения ДСНВ в течении ещё одного года после 5 февраля 2026 года, однако для этого США должны пойти на аналогичные шаги. Трамп уже успел изучить инициативу Путина, касающуюся Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Впоследствии российская сторона выразила Вашингтону категорическое предупреждение в связи с вопросами данного соглашения.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

