Путин обозначил главную задачу для новых глав регионов

Масштаб стоящих перед страной вызовов предъявляет новые, более высокие требования к власти на всех уровнях. С таким заявлением, как сообщает РИА Новости, выступил президент Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов. Глава государства обозначил две ключевые задачи, которые сегодня стоят перед руководителями.