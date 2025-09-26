Путин обозначил главную задачу для новых глав регионов

Масштаб стоящих перед страной вызовов предъявляет новые, более высокие требования к власти на всех уровнях. С таким заявлением, как сообщает РИА Новости, выступил президент Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов. Глава государства обозначил две ключевые задачи, которые сегодня стоят перед руководителями.
Первая и главная, по словам президента, — это укрепление государства. Издание приводит его прямую цитату:
«Наша общая, ключевая задача — укрепление суверенитета и безопасности государства. И в этом плане огромное значение имеет то, что регионы делают для обеспечивания оборонно-промышленного комплекса».
Второй не менее важной задачей Путин назвал всестороннюю поддержку участников специальной военной операции и их близких.
«Активная, деятельная поддержка наших военнослужащих, находящихся на передовой, ветеранов специальной военной операции, членов их семей — это все задачи, которые, безусловно, остаются с нами в качестве ключевых. Рассчитываю, что такая работа будет продолжена», — заявил президент.
В заключение Путин подчеркнул, что в нынешних условиях от чиновников требуются не только профессиональные, но и особые личные качества — «готовность трудиться прежде всего на благо России, служить ее интересам».