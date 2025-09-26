Ричмонд
Минобороны: ПВО сбили по дрону в Брянской и Ростовской областях

Минобороны России заявило, что российские средства ПВО уничтожили беспилотники в Брянской и Ростовской областях.

Российское оборонное ведомство заявило, что в каждом из регионов было сбито по одному дрону.

БПЛА сбили в период с 17.00 мск до 20.00 мск.

