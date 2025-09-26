Минобороны: ПВО сбили по дрону в Брянской и Ростовской областях

Минобороны России заявило, что российские средства ПВО уничтожили беспилотники в Брянской и Ростовской областях.
Российское оборонное ведомство заявило, что в каждом из регионов было сбито по одному дрону.
БПЛА сбили в период с 17.00 мск до 20.00 мск.
Читайте материал «Протестующие у парламента Армении потребовали, чтобы Пашинян оставил должность».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше