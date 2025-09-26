WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

При этом американский президент в ходе обсуждения этого вопроса не стал брать на себя обязательство дать такое разрешение Украине, указывает издание.
В кулуарной беседе в ООН Зеленский попросил Трампа увеличить количество поставляемых ракет большой дальности и разрешить их использование для нанесения ударов по целям внутри России, утверждается в статье. Трамп ответил, что не возражает против этой идеи, хотя два источника журнала сказали, что американский лидер не брал на себя никаких обязательств по отмене запрета США на подобные атаки.
По словам собеседников издания, Зеленский в Нью-Йорке запросил у Трампа крылатые ракеты Tomahawk (имеют дальность до 2,5 тыс. км). О том, что Украина около года просит США о них, ранее писал Axios.
Материал дополняется