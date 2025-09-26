Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦИК Молдовы отстранил от парламентских выборов оппозиционную партию «Великая Молдова»

Отмечается, что постановление было одобрено большинством голосов членов ЦИК. Уточняется, что «Великая Молдова» подозревается в якобы незаконном финансировании.

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЦИК Молдовы отстранил от запланированных на 28 сентября парламентских выборов оппозиционную партию «Великая Молдова» во главе с Викторией Фуртунэ. Об этом сообщает point.md.

«Центральная избирательная комиссия постановила аннулировать регистрацию избирательного конкурента “Великая Молдова” и кандидатов из избирательного списка», — сообщили в ЦИК Молдовы.

Отмечается, что постановление было одобрено большинством голосов членов ЦИК. Уточняется, что «Великая Молдова» подозревается в якобы незаконном финансировании.

Глава партии Фуртунэ после заседания заявила, что оспорит решение ЦИК. Она также отметила, что ей стало известно о проведения данного заседания всего за полтора часа до его начала. -0-