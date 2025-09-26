ЦИК Молдовы отстранил от парламентских выборов оппозиционную партию «Великая Молдова»

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЦИК Молдовы отстранил от запланированных на 28 сентября парламентских выборов оппозиционную партию «Великая Молдова» во главе с Викторией Фуртунэ. Об этом сообщает point.md.
«Центральная избирательная комиссия постановила аннулировать регистрацию избирательного конкурента “Великая Молдова” и кандидатов из избирательного списка», — сообщили в ЦИК Молдовы.
Отмечается, что постановление было одобрено большинством голосов членов ЦИК. Уточняется, что «Великая Молдова» подозревается в якобы незаконном финансировании.
Глава партии Фуртунэ после заседания заявила, что оспорит решение ЦИК. Она также отметила, что ей стало известно о проведения данного заседания всего за полтора часа до его начала. -0-