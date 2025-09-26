В ЕС раскритиковали Трампа за слова о возврате границ Украины

После слов американского президента европейские лидеры испытывают неопределённость относительно его дальнейших действий. Заявление Трампа прозвучало после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН, где он предположил возможность возврата Украиной первоначальных границ. Сам Зеленский позже признался, что был удивлён такой позицией американского лидера.