В ЕС назвали слова Трампа о границах Украины ошибочными и нереалистичными

В Европейском союзе считают ошибочным заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина сможет вернуть прежние границы при поддержке объединения, сообщает El Pais.
Один из источников издания в Брюсселе отметил, что слова Трампа о восстановлении границ через ЕС не соответствуют реальности и события развиваются иначе. Он также отметил, что Трамп пытается огородить себя от реальности.
Другой собеседник подчеркнул, что Европа осталась практически один на один с украинским кризисом.
Ранее Зеленский заявил о своей готовности обсуждать новые границы де-факто.
