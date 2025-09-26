Ричмонд
В ЕС назвали слова Трампа о границах Украины ошибочными и нереалистичными

В ЕС считают, что слова Трампа о восстановлении границ через ЕС не соответствуют реальности и события развиваются иначе.

Источник: Аргументы и факты

В Европейском союзе считают ошибочным заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина сможет вернуть прежние границы при поддержке объединения, сообщает El Pais.

Один из источников издания в Брюсселе отметил, что слова Трампа о восстановлении границ через ЕС не соответствуют реальности и события развиваются иначе. Он также отметил, что Трамп пытается огородить себя от реальности.

Другой собеседник подчеркнул, что Европа осталась практически один на один с украинским кризисом.

Ранее Зеленский заявил о своей готовности обсуждать новые границы де-факто.

