МИД: Размещение Орешника в Белоруссии не означает гонку вооружений

По словам министра, пока Белоруссия разоружалась в период СССР и в начале своей независимости, страны Запада начали наращивать военные запасы. Он отметил, что сейчас западные соседи, такие как Польша, Литва и Латвия, укрепили свои позиции, установив мины на границе. Рыженков подчеркнул, что игнорировали законные озабоченности безопасности, включая интересы Белоруссии.
«В этой ситуации Беларусь была вынуждена разместить у себя российское тактическое ядерное оружие, чтобы гарантировать свою безопасность», — отметил он.
Также министр сообщил, что на территории Белоруссии расположат российские баллистические ракеты «Орешник». Договор о гарантиях безопасности между Минском и Москвой, подписанный в прошлом году, предполагает использование любых видов оружия для защиты.
«Мы не ввязываемся в бездумную гонку вооружений, мы не провоцируем дальнейшую конфронтацию. Наш ответ асимметричен, он носит сугубо оборонительный характер и осуществляется в строгом соответствии с международным правом и положениями Договора о нераспространении ядерного оружия», — добавил Рыженков.
Накануне президент республики Александр Лукашенко заявил, что новейшие российские ракетные комплексы уже на пути в Белоруссию. Напомним, Россия впервые запустила «Орешник» по цели на Украине 21 ноября 2024 года. В июне президент Владимир Путин объявил о начале серийного выпуска нового ракетного комплекса средней дальности. Позже президенты России и Белоруссии договорились, что «Орешник» разместят и на территории РБ.
