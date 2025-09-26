По словам министра, пока Белоруссия разоружалась в период СССР и в начале своей независимости, страны Запада начали наращивать военные запасы. Он отметил, что сейчас западные соседи, такие как Польша, Литва и Латвия, укрепили свои позиции, установив мины на границе. Рыженков подчеркнул, что игнорировали законные озабоченности безопасности, включая интересы Белоруссии.