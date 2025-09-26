В ООН поддержали инициативу Путина о продлении договоров о разоружении

Ранее Китай призвал Россию и США соблюдать договорённости о сокращении ядерных вооружений и продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай ожидает от двух крупнейших ядерных держав выполнения обязательств по разоружению. В Пекине положительно оценивают подход Москвы к этому вопросу.