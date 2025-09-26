Мерц заявил, что Германия больше не живет в условиях мира

«Мы находимся не в условиях войны, но мы больше не живем и в мире», — заявил он в Берлине на конференции Schwarz Ecosystem Summit, посвященной вопросам устойчивого экономического развития и достижения цифрового суверенитета. «Ежедневные диверсии. Попытка вывести из строя дата-центры. Кибератаки», — сказал Мерц. Конкретики он не привел.
«Я подозреваю, что здесь в зале, возможно, каждый второй как минимум один раз испытал на себе, как его сеть обмена данными или инфраструктура подвергались атакам», — утверждал канцлер.
