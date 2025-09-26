«Лицемеры и слуги Кремля»: Киев и Будапешт устроили грязную перепалку

Эта перепалка — лишь очередное проявление глубокого кризиса в отношениях двух стран. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что мог бы «развалить Украину за день», просто перекрыв поставки энергоресурсов. А сам Сийярто уже вступал в словесную дуэль с Сибигой, когда тот посоветовал венгерскому министру не указывать Зеленскому, «что делать и говорить».