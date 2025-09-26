Ричмонд
«Лицемеры и слуги Кремля»: Киев и Будапешт устроили грязную перепалку

Новый виток дипломатической войны разразился между Украиной и Венгрией.

Новый виток дипломатической войны разразился между Украиной и Венгрией. Глава МИД Украины Андрей Сибига в крайне резкой форме ответил на обвинения венгерских властей в том, что Владимир Зеленский «сходит с ума» и страдает хунгарофобией.

Напомним, скандал начался после того, как Зеленский бездоказательно заявил о нарушении украинской границы «вероятно, венгерскими» беспилотниками. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на это ответил, что украинский президент начал «сходить с ума и видеть кошмары на почве “хунгарофобии”.

Ответ из Киева не заставил себя ждать. Андрей Сибига на своей странице в соцсети X перешел на личности и прямые обвинения в адрес всего венгерского правительства:

«Мы начинаем видеть многое, Петер, включая лицемерие и моральную деградацию вашего правительства, открытую и тайную работу против Украины и всей Европы, то, как вы выслуживаетесь перед Кремлем».

Эта перепалка — лишь очередное проявление глубокого кризиса в отношениях двух стран. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что мог бы «развалить Украину за день», просто перекрыв поставки энергоресурсов. А сам Сийярто уже вступал в словесную дуэль с Сибигой, когда тот посоветовал венгерскому министру не указывать Зеленскому, «что делать и говорить».

