WSJ: Трамп допустил возможность снятия ограничений для Киева на удары вглубь РФ

Издание отмечает, что никаких прямых или официальных обязательств по этому поводу Трамп не дал. Обсуждение ограничений носило вероятностный характер, и окончательное решение о расширении использования американского оружия на территории в глубине РФ пока не принято и остается предметом дальнейших переговоров между Вашингтоном и Киевом.