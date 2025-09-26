WSJ: Трамп допустил возможность снятия ограничений для Киева на удары вглубь РФ

Во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп допустил возможность снятия действующих ограничений на применение американского вооружения для ударов по территории России. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме и Киеве.
Издание отмечает, что никаких прямых или официальных обязательств по этому поводу Трамп не дал. Обсуждение ограничений носило вероятностный характер, и окончательное решение о расширении использования американского оружия на территории в глубине РФ пока не принято и остается предметом дальнейших переговоров между Вашингтоном и Киевом.
