СМИ сообщили, чему будет посвящена встреча высших военных чинов США

В четверг газета Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что министр войны США Пит Хегсет распорядился в кратчайшие сроки созвать сотни высших военных чинов на встречу в штате Вирджиния без указания темы совещания. По данным издания, некоторые офицеры были застигнуты врасплох внезапным уведомлением и отсутствием конкретики о повестке мероприятия.