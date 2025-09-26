Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ сообщили, чему будет посвящена встреча высших военных чинов США

ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Встреча высших военных чинов США, широко обсуждаемая в американских СМИ, будет посвящена новым стандартам в связи с преобразованием Министерства обороны в Министерство войны, в частности «воинскому духу» и внешнему виду американских военных, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

В четверг газета Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что министр войны США Пит Хегсет распорядился в кратчайшие сроки созвать сотни высших военных чинов на встречу в штате Вирджиния без указания темы совещания. По данным издания, некоторые офицеры были застигнуты врасплох внезапным уведомлением и отсутствием конкретики о повестке мероприятия.

«Пит Хегсет созывает на следующей неделе в Вирджинии заседание, в котором примут участие сотни генералов и адмиралов, чтобы рассказать о деталях реорганизации Министерства обороны в “Министерство войны” и обрисовать новые стандарты для военнослужащих», — передает CNN, ссылаясь на источники, близкие к теме.

По словам источников, министр обороны США намерен изложить новую концепцию развития американских вооруженных сил, подчеркнуть важность «воинского духа», а также перечислить новые требования к военной и физической подготовке и внешнему виду подчиненных. При этом масштабных заявлений, связанных с национальной безопасностью, от Хегсета не ждут.

Президент США Дональд Трамп, по данным источников телеканала, присутствовать на мероприятии не планирует.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше