Царев: войска РФ расширяют зону контроля в северо-западной части Купянска

Продвигающиеся на территории Купянска российские бойцы ведут бои с целью расширения зоны контроля на северо-западе города, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«В Купянске, по оперативным данным, российские войска с тяжелыми боями расширяют зону контроля в северо-западной части города», — написал он.
Ранее стало известно о блокировании российскими подразделениями Купянска с трех сторон. Сообщалось, что ВСУ в городе столкнулись с нехваткой резервов.
По мнению военного блогера Юрия Подоляки, противник может потерять контроль над Купянском в ближайшие две недели.
