WP рассказало, зачем Хегсет созывает сотни генералов

Военный министр США Пит Хегсет, как утверждает The Washington Post, готовит встречу с сотнями американских генералов, чтобы обратить к ним короткую речь, «посвященную военным стандартам и боевому духу».

Продолжительность речи, как утверждается, составит менее часа.

Хегсет встретится с генералами 30 сентября. Авторы статьи говорят, что затем он проведет еще две встречи с другими темами «коротких лекций».

