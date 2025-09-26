WP рассказало, зачем Хегсет созывает сотни генералов

Военный министр США Пит Хегсет, как утверждает The Washington Post, готовит встречу с сотнями американских генералов, чтобы обратить к ним короткую речь, «посвященную военным стандартам и боевому духу».
Продолжительность речи, как утверждается, составит менее часа.
Хегсет встретится с генералами 30 сентября. Авторы статьи говорят, что затем он проведет еще две встречи с другими темами «коротких лекций».
Читайте материал «Минобороны: ПВО сбили по дрону в Брянской и Ростовской областях».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.