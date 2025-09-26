Трамп допустил снятие ограничений на удары по территории России

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке допустил возможность снятия ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов по территории России. При этом конкретных обязательств он не давал, уточнило издание Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме и Киеве.