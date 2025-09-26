Трамп допустил снятие ограничений на удары по территории России

Украинская сторона просила дополнительные ракеты ATACMS и крылатые Tomahawk с дальностью до 2,5 тысячи километров для ударов вглубь РФ. По информации источников WSJ, Трамп не возражал против такой возможности, но окончательного решения не принял.
В ближайшие дни украинская делегация посетит Вашингтон для обсуждения поставок оружия с министром обороны США Питом Хегсетом и заместителем главы Пентагона по политике Элбриджем Колби.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп отказался передавать Украине ракеты Tomahawk от имени НАТО. Этот пункт был единственным в запросе Киева, который президент США отклонил. Все остальные позиции в списке вооружений получили его поддержку.
