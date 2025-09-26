Раскрыто как и зачем ВСУ могут готовить атаку на НАТО

По его словам, главная цель такой операции под ложным флагом — добиться введения бесполетной зоны над Украиной силами истребителей НАТО. Вторая, не менее важная задача, — обеспечить ввод войск альянса в западные и центральные регионы страны. Это, по оценке эксперта, позволит высвободить 100−150 тысяч украинских солдат и бросить их на фронт для организации контрнаступления.