Лавров указал на провокационную военную активность США против КНДР

Также было подчеркнуто, что единственным путем к разрешению ситуации на Корейском полуострове является возвращение к конструктивному диалогу, основанному на взаимном уважении и учете существующих реалий. Целью такого диалога должно стать создание надежного механизма обеспечения долгосрочной безопасности и стабильности в Северо-Восточной Азии.