Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров указал на провокационную военную активность США против КНДР

По словам министра, единственным путем к разрешению ситуации на Корейском полуострове является возвращение к конструктивному диалогу.

Источник: Аргументы и факты

На полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с южнокорейским коллегой Чо Веном выразил позицию Москвы относительно действий США и их азиатских партнеров, направленных против КНДР.

Согласно сообщению российского МИД, Лавров акцентировал внимание на провокационном характере военных мероприятий США и их союзников, нацеленных на усиление санкционного и силового давления на Пхеньян.

Также было подчеркнуто, что единственным путем к разрешению ситуации на Корейском полуострове является возвращение к конструктивному диалогу, основанному на взаимном уважении и учете существующих реалий. Целью такого диалога должно стать создание надежного механизма обеспечения долгосрочной безопасности и стабильности в Северо-Восточной Азии.

Ранее Лавров также выступил с заявлением, что НАТО и ЕС руками Украины объявили войну России.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше