Лавров указал на провокационную военную активность США против КНДР

На полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с южнокорейским коллегой Чо Веном выразил позицию Москвы относительно действий США и их азиатских партнеров, направленных против КНДР.
Согласно сообщению российского МИД, Лавров акцентировал внимание на провокационном характере военных мероприятий США и их союзников, нацеленных на усиление санкционного и силового давления на Пхеньян.
Также было подчеркнуто, что единственным путем к разрешению ситуации на Корейском полуострове является возвращение к конструктивному диалогу, основанному на взаимном уважении и учете существующих реалий. Целью такого диалога должно стать создание надежного механизма обеспечения долгосрочной безопасности и стабильности в Северо-Восточной Азии.