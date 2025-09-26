Лавров назвал военную активность США и союзников против КНДР провокационной

Россия считает военную активность США и их азиатских союзников, направленную против КНДР, провокационной. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Южной Кореи Чо Хёном, которая прошла на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.