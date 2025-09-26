Ранее Захарова заявила о реальной угрозе начала третьей мировой войны в случае подтверждения данных о планах Киева на проведение диверсий в Европе под ложным флагом. Захарова обратила внимание на появившиеся в СМИ сведения о намерениях властей Украины организовать провокации в Румынии и Польше, чтобы возложить на Россию ответственность за эти действия.