Захарова: Попытки повесить на Россию подстроенные диверсии провалятся

Россия считает любые попытки привлечь её к мнимой ответственности через квазиюридические структуры под эгидой Совета Европы заранее провальными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя разработку проекта конвенции о «международной претензионной комиссии для Украины».

Источник: Life.ru

«Любые попытки недружественных стран привлечь Российскую Федерацию к “ответственности” через наспех сколачиваемые под “зонтиком” СЕ квазиюридические механизмы обречены на прровал. Их решения для нас ничтожны», — подчеркнула дипломат.

По её словам, действия государств или международных организаций в поддержку таких структур будут расценены Москвой как враждебный демарш и повлекут адекватный ответ. Как отметила Захарова, создание данной комиссии ведёт к эскалации антироссийской юридической агрессии, которую проводит западное большинство на площадке в Страсбурге.

Ранее Захарова заявила о реальной угрозе начала третьей мировой войны в случае подтверждения данных о планах Киева на проведение диверсий в Европе под ложным флагом. Захарова обратила внимание на появившиеся в СМИ сведения о намерениях властей Украины организовать провокации в Румынии и Польше, чтобы возложить на Россию ответственность за эти действия.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

