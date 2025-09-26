В Милане протестующие заблокировали грузовой терминал аэропорта

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники манифестации итальянских профсоюзов в поддержку сектора Газа и национальной авиаотрасли заблокировали грузовой терминал миланского аэропорта «Мальпенса». Об этом передает РИА Новости со ссылкой на газету Repubblica.
Шествие активистов в поддержку Газы и членов профсоюзов CUB Trasporti и USB прошло от пассажирского терминала «Мальпенсы», заняв подъезд к ангарам грузовой части авиагавани. Акция протеста приурочена к дню забастовок в сфере авиаперевозок с требованием роста заработных плат.
Полиция перекрыла подъездные пути и отправила грузовые автомобили в объезд. Доступ в грузовой терминал демонстранты разрешили только транспортным средствам с фармацевтической продукцией.
Демонстранты, помимо протестов против условий труда, также выступают против использования итальянских аэропортов, в частности «Мальпенса», для транзита оружия, направляемого в Израиль. В манифестации приняли участие несколько сотен человек. В рамках забастовки в «Мальпенсе» отменены десятки рейсов.
В понедельник, 22 сентября, по всей Италии прокатилась волна митингов и шествий в поддержку палестинского народа, участие в которых приняли десятки тысяч человек. В Милане акция переросла в погром и стычки с силовиками, когда около тысячи радикалов попытались проникнуть в здание центрального вокзала. Его входная группа получила серьезные повреждения. В столкновениях пострадали около 60 правоохранителей, 23 из них обратились за медпомощью в больницы. -0-