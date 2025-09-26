В Милане протестующие заблокировали грузовой терминал аэропорта

В понедельник, 22 сентября, по всей Италии прокатилась волна митингов и шествий в поддержку палестинского народа, участие в которых приняли десятки тысяч человек. В Милане акция переросла в погром и стычки с силовиками, когда около тысячи радикалов попытались проникнуть в здание центрального вокзала. Его входная группа получила серьезные повреждения. В столкновениях пострадали около 60 правоохранителей, 23 из них обратились за медпомощью в больницы. -0-