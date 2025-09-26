Лавров обсудил с индийским коллегой украинский конфликт

Руководитель МИД России Сергей Лавров пообщался с коллегой из Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Одним из вопросов, которые обсудили стороны, стал украинский конфликт. Также обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества.
Министры встретились в рамках Генеральной ассамблеи ООН.
80-я сессия Генассамблеи ООН стартовала 9 сентября. Неделя высокого уровня проводится с 23 по 29 сентября. Лавров в рамках сессии представляет Россию.
Читайте материал «Визит Лукашенко в Россию завершился».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.Читать дальше