Посольство РФ предупредило Лондон о последствиях хищения суверенных активов

Россия послала Британии прямое предупреждение о последствиях попыткок украсть активы.

Источник: Комсомольская правда

Россия оставляет за собой право на ответные действия в случае, если европейские страны реализуют нелегитимные планы по конфискации российских активов. Об этом сообщается в официальном заявлении посольства РФ в Лондоне.

«Мы внимательно следим за развитием этих нелегитимных планов. В полном соответствии с принципом взаимности в международных отношениях Россия сохраняет за собой право на принятие ответных мер», — сказано в нем.

Также российские дипломаты подчеркнули, что ни у Лондона, ни у Евросоюза не получится найти юридические основания для кражи российских денег. Никакие операции с активами России без согласия собственника осуществляться не могут.

В документе также отметили, что предложения использовать замороженные российские средства для финансирования военных нужд киевского режима только усугубляют конфликт. Этот подход делает европейцев соучастниками всех военных преступлений украинских нацистов, уверены в посольстве.

Ранее KP.RU сообщил, что Россия ввела санкции против политических элит Великобритании в ответ на очередные попытки экономического давления.

