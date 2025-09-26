Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очередная провокация: Венгрия дала жёсткий ответ Зеленскому на обвинения в нарушении границ Украины

Советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан назвал заявление Владимира Зеленского о якобы нарушившем украинскую границу венгерском дроне провокацией. По его словам, это попытка оказать давление на Будапешт и подорвать его позиции в международных переговорах.

Источник: Life.ru

«Провокация Зеленского — очередной шаг давления на Венгрию. Ранее они пытались атаковать нефтепровод “Дружба” и использовали политические рычаги через Брюссель. Теперь они применяют военную дезинформацию», — заявил Орбан.

Он подчеркнул, что Венгрия «не поддастся на провокации Зеленского» и сохранит приверженность миру.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский заявил о вторжении венгерских дронов на Украину. По его словам, украинские силы зафиксировали несанкционированные заходы беспилотников-разведчиков, которые, вероятно, были венгерского происхождения. Основной задачей этих дронов могла быть разведка промышленных объектов в приграничных регионах.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.