Очередная провокация: Венгрия дала жёсткий ответ Зеленскому на обвинения в нарушении границ Украины

«Провокация Зеленского — очередной шаг давления на Венгрию. Ранее они пытались атаковать нефтепровод “Дружба” и использовали политические рычаги через Брюссель. Теперь они применяют военную дезинформацию», — заявил Орбан.
Он подчеркнул, что Венгрия «не поддастся на провокации Зеленского» и сохранит приверженность миру.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский заявил о вторжении венгерских дронов на Украину. По его словам, украинские силы зафиксировали несанкционированные заходы беспилотников-разведчиков, которые, вероятно, были венгерского происхождения. Основной задачей этих дронов могла быть разведка промышленных объектов в приграничных регионах.
