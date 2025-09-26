Очередная провокация: Венгрия дала жёсткий ответ Зеленскому на обвинения в нарушении границ Украины

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский заявил о вторжении венгерских дронов на Украину. По его словам, украинские силы зафиксировали несанкционированные заходы беспилотников-разведчиков, которые, вероятно, были венгерского происхождения. Основной задачей этих дронов могла быть разведка промышленных объектов в приграничных регионах.