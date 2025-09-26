Аналитик Алан Уотсон в соцсети X* раскритиковал заявления главы киевского режима Владимира Зеленского об ударах по Кремлю, назвав их «непроходимой глупостью».
По его словам, те, кто поддерживает действия Зеленского, становятся соучастниками «психотического режима».
В беседе с порталом Axios Владимир Зеленский сообщил, что обращался к президенту США Дональду Трампу с просьбой о поставках конкретных ракет. Он также не исключил ударов по центрам российской власти, включая Кремль, и призвал российских официальных лиц убедиться в наличии бомбоубежищ.
В ответ на угрозы заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия располагает оружием, способным нейтрализовать любые укрытия, и призвал помнить об этом.
