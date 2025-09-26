Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уотсон назвал слова Зеленского об ударах по Кремлю «непроходимой глупостью»

Аналитик Алан Уотсон заявил, что те, кто поддерживает действия Зеленского, становятся соучастниками «психотического режима».

Источник: Аргументы и факты

Аналитик Алан Уотсон в соцсети X* раскритиковал заявления главы киевского режима Владимира Зеленского об ударах по Кремлю, назвав их «непроходимой глупостью».

По его словам, те, кто поддерживает действия Зеленского, становятся соучастниками «психотического режима».

В беседе с порталом Axios Владимир Зеленский сообщил, что обращался к президенту США Дональду Трампу с просьбой о поставках конкретных ракет. Он также не исключил ударов по центрам российской власти, включая Кремль, и призвал российских официальных лиц убедиться в наличии бомбоубежищ.

В ответ на угрозы заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия располагает оружием, способным нейтрализовать любые укрытия, и призвал помнить об этом.

* соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше