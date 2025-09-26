Пушков раскрыл, чего Европа добивается от Трампа

Европейский союз не хочет брать на себя всю тяжесть финансирования украинского конфликта и пытается любой ценой втянуть в него администрацию президента США Дональда Трампа, поскольку статус «нахлебника» для Европы «дешевле и удобнее». С такой оценкой выступил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Так он прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас, которая раскритиковала Трампа, заявив, что Европа не несет единоличной ответственности за помощь Украине. В своем Telegram-канале сенатор так описал позицию ЕС: «А вот и ответ Трампу из Европы: Европа не может взять на себя “бремя украинской войны”. Трамп должен понять: Европа не хочет расставаться со статусом “нахлебника”, как ее назвал как-то вице-президент (США Джей Ди — ред.) Вэнс».
По мнению Пушкова, главная задача европейцев — любой ценой заставить США и дальше участвовать в конфликте, поскольку самостоятельно нести это бремя они не готовы.
«А формула “давайте сами” их не устраивает. Нахлебником быть и дешевле, и удобнее», — заключил сенатор.
