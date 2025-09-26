Зеленский поручил военным реагировать на венгерские дроны над Украиной

«Был доклад наших военных о, откровенно говоря, очень странных событиях на границе между Украиной и Венгрией. Наши военные зафиксировали дроны, и это были дроны-разведчики. Я поручил военным провести полную проверку», — заявил он в видеообращении.
По словам Зеленского, если такие дроны появятся вновь, военные должны «реагировать соответственно».
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто остро прокомментировал заявления Зеленского о нарушении границы венгерскими беспилотниками. Он отметил, что Зеленский начинает сходить с ума «от хунгарофобии» и видит кошмары.
