Артиллерия разнесла узел связи и укрытия с боевиками ВСУ в Северске

Кадры ударов по объектам ВСУ в городе Северск в ДНР опубликовал Telegram-канал 3-й общевойсковой армии ВС РФ.
В публикации говорится, что объекты противника, которые, суда по видео, были выявлены в разных частях города, поразили артиллеристы 6-й казачьей бригады.
Сообщается об уничтожении узла связи, пункта управления дронами, а также двух укрытий боевиков ВСУ.
Информации о потерях противника в результате ударов нет.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения пунктов временной дислокации украинских военных в Красноармейске ДНР и в районе Волчанска в Харьковской области.