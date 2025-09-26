Бразильский журналист сообщил о катастрофической нехватке денег Украине

Ранее сообщалось, что на Украине осенью может потребоваться пересмотр бюджета из-за нехватки средств на военные нужды. Глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщила, что для увеличения расходов на оборону Киев рассчитывает использовать доходы от замороженных российских активов по программе ERA, хотя эти средства изначально предназначались для гражданских нужд. При этом депутат отметила, что потребность во внешнем финансировании на 2026 год остаётся непокрытой и составляет 18,1 миллиарда долларов.