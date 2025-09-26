Посольство России в Лондоне заявило, что предложениями передать замороженные российские активы Киеву западные страны пытаются затянуть конфликт.
Дипломаты заявили, что российские средства предлагается использовать для обеспечения военных нужд Киева.
Российские политические деятели неоднократно заявляли, что действия союзников Киева не способны помешать России добиться целей СВО.
Читайте материал «Лавров обсудил с индийским коллегой украинский конфликт».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.