СБ ООН отклонил российско-китайский проект резолюции по иранской ядерной сделке

Совет Безопасности ООН отклонил российско-китайский проект резолюции, предлагавший продлить на полгода действие резолюции 2231 в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Как пишет ТАСС, за документ проголосовали только четыре страны-члена СБ ООН: Россия, Китай, Пакистан и Алжир.

Источник: Life.ru

Против предложения выступили девять государств, включая постоянных членов Совбеза: США, Великобританию и Францию. Республика Корея и Гайана воздержались от голосования. Для принятия резолюции требовалась поддержка девяти членов СБ ООН.

Ранее в Организации Объединённых Наций была принята инициатива президента России Владимира Путина о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше