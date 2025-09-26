Ричмонд
Пушков рассказал, что Европа не желает отказываться от роли нахлебника

Пушков: ЕС указал, что не готов взять на себя бремя украинского конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Европейцы открыто дали понять президенту США Дональду Трампу, что ЕС не готов взять на себя «бремя украинского конфликта» и не стремится расставаться со статусом «нахлебника». Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

Пушков, комментируя ситуацию в Telegram-канале, подчеркнул: «А вот и ответ Трампу из Европы: Европа не может взять на себя “бремя украинского конфликта”. Трамп должен понять: Европа не хочет расставаться со статусом “нахлебника”, как её назвал когда-то вице-президент США Джей Ди Вэнс».

Пушков считает, что главная задача Европы — любыми способами втянуть главу Белого дома в поддержку Киева. При этом европейцы не приемлют формулу «давайте сами» и предпочитают сохранять нынешнее положение, при котором помощь оказывается совместно с США.

Таким образом, по мнению сенатора, у Евросоюза и США сохраняются существенные разногласия в вопросе ответственности и распределения нагрузки по украинскому кризису.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас ответила на последние заявления президента США Дональда Трампа. Она рассказала, что Европа не может нести единоличную ответственность за помощь Украине в конфликте с Россией.

