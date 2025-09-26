Пушков рассказал, что Европа не желает отказываться от роли нахлебника

Пушков, комментируя ситуацию в Telegram-канале, подчеркнул: «А вот и ответ Трампу из Европы: Европа не может взять на себя “бремя украинского конфликта”. Трамп должен понять: Европа не хочет расставаться со статусом “нахлебника”, как её назвал когда-то вице-президент США Джей Ди Вэнс».