Пушков рассказал, что Европа не желает отказываться от роли нахлебника

Европейцы открыто дали понять президенту США Дональду Трампу, что ЕС не готов взять на себя «бремя украинского конфликта» и не стремится расставаться со статусом «нахлебника». Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.
Пушков, комментируя ситуацию в Telegram-канале, подчеркнул: «А вот и ответ Трампу из Европы: Европа не может взять на себя “бремя украинского конфликта”. Трамп должен понять: Европа не хочет расставаться со статусом “нахлебника”, как её назвал когда-то вице-президент США Джей Ди Вэнс».
Пушков считает, что главная задача Европы — любыми способами втянуть главу Белого дома в поддержку Киева. При этом европейцы не приемлют формулу «давайте сами» и предпочитают сохранять нынешнее положение, при котором помощь оказывается совместно с США.
Таким образом, по мнению сенатора, у Евросоюза и США сохраняются существенные разногласия в вопросе ответственности и распределения нагрузки по украинскому кризису.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас ответила на последние заявления президента США Дональда Трампа. Она рассказала, что Европа не может нести единоличную ответственность за помощь Украине в конфликте с Россией.