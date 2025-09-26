Сийярто заявил, что Зеленский сходит с ума от антивенгерских настроений

«И это люди, которые ждут от нас поддержки в вопросе их вступления в Европейский союз… Они не могут быть серьезными», — написал он в соцсетях. ~Сийярто добавил, что «Владимир Зеленский сходит с ума от антивенгерских настроений» и «начинает видеть кошмары». ~