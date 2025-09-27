Дипломат в своем Telegram-канале обратила внимание на заявление Стубба о том, что «Россия не имеет права продолжать свою агрессию против Украины, а Израиль не имеет права нарушать международное право в Палестине». Захарова указала на неуместность подобных параллелей и выпадов.
«Стубб не имеет права на очередную фальсификацию здравого смысла, — прокомментировала она. — Если Стубб хочет поделиться своими мыслями по поводу международного права, то начинать он должен с того позора, который творится в его части Евразийского континента. Там на деньги ЕС русскоязычные люди подвергаются травле, преследованию и уничтожению со стороны киевского режима, который запрещает русский язык, русскоязычные СМИ, сносит и уничтожает все, что связано с историей и идентичностью русских».
Дипломат также напомнила финскому президенту, что руководство Израиля и киевский режим все эти годы «признавались друг другу в солидарности и оказывали поддержку». «Равно как и ЕС, кстати, — продолжила она. — Помнит ли Стубб, как в 2023 году Финляндия приобрела израильские системы ПРО “Праща Давида” за €317 млн? И теперь он будет о чем-то рассказывать!».
Кроме того, Захарова призвала Стубба не забывать, что ситуация на Украине — это «прямая провокация» стран НАТО, которые долгие годы проводили там политику «превращения зарождающегося государства в ультралиберальную демократию с русофобским движком». Она подчеркнула, что международное право было нарушено неисполнением резолюции СБ ООН по Минским договоренностям (2202) и неисполнением решений ООН о создании государства Палестина.
«Кто же нарушил международное право? Западное сообщество, управляемое либерально-диктаторскими режимами, к которому и относится президент Финляндии Стубб, протащивший свою страну в НАТО, вопреки законам демократии», — резюмировала Захарова.