Те, кто привел киевский режим к власти и поддерживает его, должны предотвратить возможные провокации ВСУ против НАТО с использованием дронов. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в беседе с политическим обозревателей KP.RU Александром Гамовым.