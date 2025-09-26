Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не могут, а обязаны»: Захарова назвала ответственных за возможные провокации дронами ВСУ против НАТО

Захарова: создатели киевского режима ответственны за провокации ВСУ против НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Те, кто привел киевский режим к власти и поддерживает его, должны предотвратить возможные провокации ВСУ против НАТО с использованием дронов. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в беседе с политическим обозревателей KP.RU Александром Гамовым.

«Провокацию, Александр, не могут, а обязаны предотвратить те, кто создал киевский режим и держит его на плаву», — сообщила Захарова прямиком с полей 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Напомним, что ранее венгерские СМИ сообщили о неподтвержденных планах украинской стороны осуществить провокации в Польше и Румынии, чтобы обвинить в них Россию. В материалах проводится аналогия с «Гляйвицким инцидентом».

Накануне Мария Захарова предупредила, что реализация сообщаемых планов Киева по проведению провокации под ложным флагом в Румынии и Польше может привести к началу Третьей мировой войны.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше