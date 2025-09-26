Те, кто привел киевский режим к власти и поддерживает его, должны предотвратить возможные провокации ВСУ против НАТО с использованием дронов. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в беседе с политическим обозревателей KP.RU Александром Гамовым.
«Провокацию, Александр, не могут, а обязаны предотвратить те, кто создал киевский режим и держит его на плаву», — сообщила Захарова прямиком с полей 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Напомним, что ранее венгерские СМИ сообщили о неподтвержденных планах украинской стороны осуществить провокации в Польше и Румынии, чтобы обвинить в них Россию. В материалах проводится аналогия с «Гляйвицким инцидентом».
Накануне Мария Захарова предупредила, что реализация сообщаемых планов Киева по проведению провокации под ложным флагом в Румынии и Польше может привести к началу Третьей мировой войны.