Посольство в Лондоне: Россия готова ответить на любые попытки забрать её активы

«Мы внимательно следим за развитием этих нелегитимных планов и сохраняем за собой право на принятие ответных мер», — говорится в заявлении посольства.
Там также отметили, что использование российских активов для финансирования «военных нужд преступного киевского режима» лишь усугубляет конфликт.
Ранее Life.ru писал, что Россия расширила «стоп-лист» для британских политиков и экспертов. Это стало ответом на ужесточение конфронтационного курса Лондона против Москвы. Ограничения коснулись ещё семи представителей политического и экспертного истеблишмента Великобритании.
