В Совбезе ООН не пожелали отсрочить антииранские санкции

В конце августа Франция, Германия и Великобритания запустила механизм восстановления санкций против Ирана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) от 2015 года. Тегерану не удалось за месяц договориться с западными странами по своей ядерной программе, поэтому санкции должны начать действовать уже завтра. Они будут включать эмбарго на поставки Ирану оружия, досмотр грузов и ограничения на его ракетную программу.