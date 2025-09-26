Ричмонд
В Совбезе ООН не пожелали отсрочить антииранские санкции

Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции, которым предлагалось на полгода отсрочить восстановление санкций против Ирана. Об этом сообщила пресс-служба ООН.

Источник: AP 2024

За резолюцию проголосовали четыре страны: Россия и Китай, которые подготовили документ, а также Алжир и Пакистан. Против выступили девять представителей Совета Безопасности: Греция, Дания, Панама, Сьерра-Леоне, Словения, Сомали, Великобритания, Франция и США. Гайана и Республика Корея воздержались от голосования.

Представитель США после голосования назвал проект «пустым текстом», который, по его словам, призван избавить Иран от ответственности за нарушение своих обязательств. Он заявил, что санкции против Ирана были разработаны специально для устранения «угрозы, исходящей от программ Ирана в области ядерных, ракетных и обычных вооружений», а также от «поддержки Ираном терроризма».

В конце августа Франция, Германия и Великобритания запустила механизм восстановления санкций против Ирана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) от 2015 года. Тегерану не удалось за месяц договориться с западными странами по своей ядерной программе, поэтому санкции должны начать действовать уже завтра. Они будут включать эмбарго на поставки Ирану оружия, досмотр грузов и ограничения на его ракетную программу.

