Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша ограничила «туризм за пособиями» с Украины

Президент Польши Кароль Навроцкий продлил выплату специальной помощи для украинских беженцев, но сделал это в последний раз. Как уточнил глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий, теперь право на пособия будет зависеть от трудовой активности родителей, обучения детей в польских школах и дохода иностранца не менее 50% минимальной зарплаты.

Источник: Life.ru

«Решения, содержащиеся в этом законе, фактически означают конец “туризма за пособиями” с Украины за счёт польского налогоплательщика», — отметил Богуцкий.

Новый закон ужесточает контроль за выплатами и действует временно, с продлением каждые полгода.

Ранее Life.ru писал, что население Украины сократилось почти вдвое с момента обретения независимости. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что из-за мобилизации отток граждан Незалежной за рубеж усилился после отмены запрета на выезд для молодёжи 18−22 лет. Многие молодые специалисты и студенты уезжают в европейские страны на постоянное проживание.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше