Польша ограничила «туризм за пособиями» с Украины

«Решения, содержащиеся в этом законе, фактически означают конец “туризма за пособиями” с Украины за счёт польского налогоплательщика», — отметил Богуцкий.
Новый закон ужесточает контроль за выплатами и действует временно, с продлением каждые полгода.
Ранее Life.ru писал, что население Украины сократилось почти вдвое с момента обретения независимости. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что из-за мобилизации отток граждан Незалежной за рубеж усилился после отмены запрета на выезд для молодёжи 18−22 лет. Многие молодые специалисты и студенты уезжают в европейские страны на постоянное проживание.
